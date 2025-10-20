Líder conservador español desea acierto a Rodrigo Paz tras su "clara" victoria en Bolivia

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su clara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", escribió Núñez Feijóo en su cuenta de la red social X.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia con el 54,57 % de los votos, frente al 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

El economista, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), jurará como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales.