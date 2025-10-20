Los Billboard Latinos harán su primer evento musical en España en alianza con Starlite

"Este año vamos a llevar el primer 'Billboard No. 1' a España", indicó en Miami Beach Leila Cobo, directora de contenido para Latin/español de Billboard. "Es la primera vez que hacemos un evento tan grande y tan musical (en España)", agregó.

El programa completo, los artistas y los detalles del evento, como la sede y la fecha exacta, se revelarán la próxima semana en una conferencia de prensa en Madrid, anunció Sandra García-Sanjuan, cofundadora del Grupo Starlite, en el evento de Billboard en el teatro The Fillmore en Miami Beach.

"Que nos hayan elegido (Billboard) para hacer el desembarco en España, para nosotros, es un honor y un privilegio. Estamos muy felices y creo que vamos a poder hacer algo muy grande y estar al servicio también de Latinoamérica", manifestó García-Sanjuan.

Los Billboard ya habían hecho eventos menores en España, donde en marzo celebraron a los líderes de la industria musical española en un encuentro privado en Madrid, con más de 100 altos ejecutivos, artistas y creadores.

Pero ahora se espera un evento con artistas latinoamericanos y españoles, pues Starlite organiza desde hace cerca de 12 años un festival en la Cantera de Nagüeles, un anfiteatro en Marbella.

Cobo resaltó que "este va a ser el primer evento juntas, pero ciertamente" cada vez hay "más lazos entre Europa y Latinoamérica", además de Estados Unidos, pues los artistas latinos usan a España para proyectarse en Europa, mientras que los españoles que desean internacionalizarse acuden al público latinoamericano.

"España (es) la primera puerta de entrada a Europa para la música español. Antes, te diría que hace 10 años, la música en español que sonaba en España era más que todo española o pop, y ahora hay mucha música latina", expresó la directiva de Billboard.

El anuncio ocurrió dentro del arranque de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, y que el jueves tendrá su noche de premios.

En la semana y la premiación habrá cantantes como Pablo Alborán, Aitana, Laura Pausini, Daddy Yankee, Peso Pluma, Daddy Yankee, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis.