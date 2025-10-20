Los hutíes despiden a su líder militar asesinado por Israel con un gran funeral en Saná

Miles de simpatizantes de los hutíes se congregaron en la mezquita Al Shaab, cerca de la capitalina plaza Sabeen, para despedir a Al Ghamari, a su hijo Hussein, de 13 años, y a dos guardaespaldas, fallecidos en un ataque aéreo israelí.

Durante el funeral, guardias de honor portaron los féretros, envueltos en banderas yemeníes, mientras los dolientes oficiaban oraciones y coreaban consignas.

Posteriormente, los féretros fueron transportados en vehículos militares blindados, encabezando una procesión precedida por motocicletas protocolarias presidenciales.

La procesión se dirigió al monumento al Soldado Desconocido, ubicado en el centro de la plaza Sabeen, donde los hutíes entierran a sus altos mandos.

Al Ghamari, una de las principales figuras militares del grupo y miembro clave del Consejo de la Yihad de los hutíes, fue elogiado por los oradores durante el funeral como pieza clave en la construcción y organización de las fuerzas del grupo.

Fuentes cercanas a los hutíes afirmaron a EFE, bajo condición de anonimato, que el líder militar sufrió heridas graves en un ataque aéreo israelí contra Saná a mediados de junio, pero su hijo y dos guardaespaldas murieron inmediatamente en el ataque.

Sin embargo, los hutíes impusieron un silencio informativo sobre el ataque hasta que anunciaron las muertes el pasado jueves, sin hacer referencia al ataque aéreo israelí.

Su comunicado, sin embargo, afirmó que Al Ghamari murió "en el cumplimiento de su deber" y enfatizó que su conflicto con Israel estaba lejos de terminar, al tiempo que advirtió al Estado judío que "recibirá su castigo disuasorio por los crímenes que ha cometido".

En los últimos dos años, el grupo lanzó misiles hacia Israel alegando solidaridad con los palestinos de Gaza, pero la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, mientras que el Ejército israelí respondió con ataques aéreos contra objetivos e infraestructuras hutíes en las zonas que controla.