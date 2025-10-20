Los presidentes de Panamá y Paraguay impulsan integración comercial bilateral y regional

"Sin duda alguna, la integración es el futuro (...) hoy hablamos, muy en borrador, de un esquema de integración de los sectores financieros de nuestros dos países. Vamos a empezar a caminar. Tenemos pronto, en los próximos días, el primer envío de carne del Paraguay a Panamá, para exportación", declaró Mulino, acompañado por su homólogo paraguayo.

El presidente panameño habló del sistema logístico, con el Canal interoceánico a la cabeza, y de la conectividad aérea de su país, que pueden apalancar planes para impulsar "cosas que estamos necesitando ambos países".

El mandatario paraguayo respaldó las declaraciones de Mulino al destacar que el "camino de fortalecimiento institucional, de estabilidad política y de estabilidad económica", emprendido por los dos país, "son condiciones que van a permitir avanzar en esa integración económica" bilateral.

"Porque la integración política ya la tenemos, pero esa integración económica va a permitir que sigamos avanzando con más desarrollo, con más progreso, con más empleo y con más vida digna para nuestros ciudadanos", dijo Peña.

Paraguay, agregó Peña, "está dispuesto a colaborar" en el proceso de integración de Panamá en el Mercado Común del Sur (Mercosur), al que el país centroamericano se adhirió como Estado asociado en diciembre pasado y aspira a sumarse como miembro pleno en el futuro.

"Por mucho tiempo habíamos anhelado que Panamá pueda mirar hacia el sur. Panamá, una nación que ha sabido integrarse al mundo, no solamente a través de esa obra fantástica que es de los panameños, el Canal de Panamá (...) sino también lo que ha sido el aeropuerto de Tucumén (...)", declaró el mandatario paraguayo.

Y agregó: "Panamá ha sabido ser realmente el verdadero 'hub' (centro) de las Américas y este paso que está dando bajo su presidencia (de Mulino) de integrarse aún más con los países de Sudamérica es realmente una noticia muy alentadora para nosotros".

El presidente paraguayo realiza un visita oficial de un día a Panamá, en la que además entrevistarse con Mulino, hablará ante el Parlamento unicameral sobre la integración regional, visitará el Canal de Panamá y también la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAP), una de las principales del país.