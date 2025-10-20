Lula nombra secretario general de la Presidencia a un importante referente de la izquierda

São Paulo, 20 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, nombró este lunes al frente de la Secretaría General de la Presidencia al diputado Guilherme Boulos, un importante referente de los movimientos de izquierda y a quien respaldó en la disputa por la alcaldía de São Paulo.