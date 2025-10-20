Machado: "Estamos listos para avanzar en la etapa final de transición a la democracia"

Barcelona, 20 oct (EFE).- La líder opositora y ganadora del último premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este lunes que la sociedad venezolana que se opone al gobierno de Nicolás Maduro ha creado redes para comunicarse y están "listos para avanzar en la etapa final a la transición a la democracia en paz".