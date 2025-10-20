Maduro pide crear aplicación para que la gente reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"

Caracas, 20 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda reportar las 24 horas del día "todo lo que ve, todo lo que oye".