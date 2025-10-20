Mamdani lidera encuesta para alcaldía de Nueva York, con indecisión entre mayores de 50

El mayor contrincante de Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo -que se presenta como independiente- cuenta con un 28,9 % de los apoyos, según el sondeo divulgado por la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP).

Mientras, el republicano Curtis Sliwa se hace con la opinión favorable de un 19,4 % de los encuestados para las elecciones que tendrán lugar el 4 de noviembre próximo.

Según la organización, casi ocho de cada diez votantes indecisos -un 78 %- tienen 50 años o más, y un 49 % de las personas que no se deciden por un candidato son mayores de 65.

Además, para ambos grupos, el costo de vida y la atención médica son temas prioritarios.

Estos neoyorquinos indecisos están divididos según líneas partidarias, con muchos identificándose como independientes o demócratas moderados, lo que los convierte en un bloque de cambio potencialmente decisivo, según un comunicado de AARP.

La entidad indica además que, en el hipotético caso de que solo se enfretanran en las urnas Mamdani y Cuomo, el candidato demócrata aumentaría su ventaja a un 44,6 % frente a un 40,7 % del exgobernador, con casi un 15 % de indecisos liderados por los mayores de 50 años.

El apoyo a Cuomo entre los votantes mayores ha aumentado nueve puntos desde la pasada encuesta, realizada en agosto, después de que el actual alcalde de la ciudad, Eric Adams, se retirara de la contienda electoral.

La encuesta de AARP también apunta a que hay un leve aumento en el optimismo sobre el futuro de Nueva York, y más neoyorquinos se muestran "muy optimistas" de que la ciudad mejorará bajo un nuevo liderazgo.

En contraposición, la proporción de votantes que dicen que la ciudad va por el "camino equivocado" aumentó tres puntos desde agosto (de 52,7 % a 55,7 %).

"Una vez más los votantes mayores están listos parta decidir estas elecciones. Los de 50 años o más constituyen la gran mayoría de los indecisos, y como el bloque de votación más confiable, determinarán quién lidera esta ciudad", escribe en el comunicado la directora de AARP en Nueva York, Beth Finkel.

Finkel destaca que los adultos mayores están sintiendo la presión de los costos crecientes y las opciones limitadas de vivienda, y que sus prioridades son claras: "asequibilidad, seguridad y un liderazgo que restaure la confianza" del rumbo que tomará la Gran Manzana.

La directora de AARP recuerda además que estos son temas que importan "no solo a los adultos mayores, sino a los residentes de la ciudad de todas las generaciones".

La encuesta fue realizada entre el 14 y 15 de octubre por Gotham Polling & Analytics en colaboración con AARP de Nueva York, con una muestra de 1.040 probables votantes en los comicios.