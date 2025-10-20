Más de la mitad de los rumanos cree en poderes externos y lugares de energía

Realizada por el instituto especializado Inscop Research, la investigación sobre posturas supersticiosas y prácticas espirituales y mágicas de la población concluye que sobre todo los jóvenes están expuestos a informaciones distorsionadas que influyen en su percepción de la realidad y en sus relaciones sociales.

"Las nuevas generaciones, expuestas a una mezcla de espiritualidad, cultura alternativa e influencias distorsionadas de los medios de comunicación y las redes sociales, reinterpretan la dimensión simbólica de la realidad fuera de los puntos de referencia establecidos de la racionalidad", subraya en el estudio el director de Inscop Research, Remus Stefureac.

Según el estudio, el 61,4 % de los rumanos está convencido de que en su país hay poderes externos que controlan en secreto las decisiones importantes, el 42 % cree en energías invisibles que influyen en su salud y el 40,1 % dice que las vacunas se utilizan para controlar a la población.

La creencia en la existencia de lugares con "carga energética", manifestada por el 51,4 % de los encuestados, se encuentra en todas las capas sociales, y por igual entre mujeres y varones, destaca Stefureac, manifestándose sorprendido de que tampoco el nivel de educación parece influir en esta convicción.

Además, un 30 % de la población rumana admite ser supersticiosa y cree, por ejemplo, que un martes o viernes 13 le puede traer mala suerte.