Mexicana Graciela Iturbide fotografiará tierras volcánicas de Canarias en nuevo proyecto

La artista, que hoy participó en la inauguración de la exposición 'Graciela Iturbide: España y México' y en un encuentro con el público en un centro cultural, dijo que le sorprende la belleza de la piedra volcánica y la lava y que próximamente se desplazará a Canarias para fotografiarlas.

Iturbide, a la que se le concedió el galardón por una obra con gran carga emocional y cultural que combina lo documental con lo poético, aseguró haberse sentido fascinada por los volcanes en un reciente viaje al archipiélago español, y que próximamente volverá para desarrollar un proyecto fotográfico con ese tema.

La fotógrafa explicó que comenzó su carrera "revelando los negativos" de la italiana Tina Modotti y fue discípula del mexicano Manuel Álvarez Bravo, de quien aprendió "muchísimo", sobre todo a "fotografiar sin prisas" y a desarrollar una cultura de la imagen.

Recordó que Álvarez Bravo le decía que para ser una buena fotógrafa tenía que imbuirse de las artes gráficas, sobre todo la pintura, y además ver muchas fotos y estudiar y documentarse de los temas que iba a tratar.

En el encuentro con el público, posterior a la inauguración de la exposición, explicó que la cámara le ha permitido "aprender mucho de las culturas" de los pueblos que ha retratado y que a pesar de su larga trayectoria se sigue "sorprendiendo".

"Fotografío lo que me sorprende y lo que me gusta", desde gente, pueblos hasta piedras, dijo.

Iturbide relató cómo se ha sentido documentando culturas aborígenes de su país, que eran prácticamente desconocidas en México y en el resto del mundo y que nada tienen que ver con la forma de vida de las grandes urbes.

La exposición, organizada por la Fundación Princesa de Asturias en homenaje a la galardonada, reúne 173 fotografías organizadas en series que incluyen relatos de diversos personajes y reflejan rituales de España y México.

La muestra cuenta además con las instalaciones de un maizal, símbolo de la cultura compartida entre Asturias y México, y la obra audiovisual 'Rara avis', que evoca el universo simbólico de las aves, un tema recurrente en la obra de Iturbide.