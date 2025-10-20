México destinará 543 millones de dólares para atender daños tras lluvias catastróficas

“La primera estimación son 10.000 millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10.000 millones. Hay recursos (...) para atender la emergencia”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia "todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación”, apuntó.

Detalló que más de 52.000 personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

Sheinbaum explicó que la estrategia oficial se compone de cuatro ejes: atención a la emergencia, apoyo directo a familias damnificadas, reconstrucción y fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos.

“No solamente se trata de limpiar los caminos o tener acceso provisional a los puentes. Tenemos que rehacer puentes, rehacer caminos, reconstruir clínicas, reconstruir escuelas (...) y finalmente también la reconstrucción de la actividad económica de las localidades”, subrayó.

La presidenta anunció acciones para mejorar los sistemas de pronóstico y alerta temprana, mediante un comité científico con especialistas de diversas universidades del país.

“Se trata de que no solamente el alertamiento del meteorológico nacional llegue a las oficinas de los gobernadores (… ) sino que a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades”, dijo.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se presentará el censo de damnificados y el plan de apoyos económicos para familias afectadas.

Por su parte, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, detalló apoyos tras las lluvias: 20.000 pesos a afectados (1.087 dólares), hasta 50.000 pesos (2.718 dólares) a comercios, entre 50.000 y 100.000 pesos (2.718 y 5.453 dólares) para campo y ganadería, 150 pesos (8,15 dólares) en útiles escolares y 500.000 pesos (27.178 dólares) para reconstrucción de clínicas

Mientras que Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes de México (SICT), señaló que “del 14 al 20 de octubre, de las 288 comunidades incomunicadas, al día de hoy ya se avanzó con 169″, es decir, faltan 119 por reparar.

Por último, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, aseguró que el suministro eléctrico está restablecido en un 98,7 % en la región impactada, aunque persisten afectaciones en zonas rurales.