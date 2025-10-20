Milán sube un 1,52 % impulsada por los mercados europeos y por Wall Street

Roma, 20 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,52 % hasta los 42.392,36 puntos, impulsada por los buenos resultados de los mercados europeos y de Wall Street.