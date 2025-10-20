Mitsotakis: no todas las amenazas a Europa vienen del este, sino también del sur

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, advirtió este lunes en la cumbre euromediterránea de Portoroz que no todas las amenazas a Europa proceden del este, sino también del sur, e instó a la Unión Europea (UE) a proteger por igual todas las fronteras exteriores del bloque.