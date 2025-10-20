Mueren siete soldados y cuatro milicianos y vigilantes en un ataque yihadista en Nigeria

El ataque ocurrió el pasado viernes en la zona de Bama, en el estado de Borno, confirmó a EFE por teléfono un alto mando militar que pidió el anonimato.

"Las tropas fueron atacadas por terroristas mientras se dirigían a una operación de limpieza en los alrededores de la aldea de Cachemira, en Bama", señaló la fuente.

Los soldados combatieron a los terroristas, frustraron el ataque y mataron a varios atacantes, según el alto militar, sin aporta cifras de yihadistas fallecidos.

"Sin embargo, siete de nuestros hombres, incluido el oficial al mando, dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, milicia que apoya al Ejército en la lucha antiterrorista) y dos vigilantes que trabajaban con las tropas, pagaron el precio más alto en el ataque", declaró.

La fuente afirmó que se habían desplegado más tropas en la zona y que se había restablecido la normalidad.

Una portavoz del Ejército, mayor Appolonia Anele, también confirmó que los soldados "frustraron con éxito un ataque planeado por Boko Haram", en un comunicado emitido este lunes que, sin embargo, no precisó la cifra de muertos.

"El enfrentamiento nos pasó factura, ya que el comandante del 202º Batallón de Tanques, teniente coronel Aliyu Saidu Paiko, y otros valientes soldados pagaron el precio supremo en la batalla", declaró Anele, directora interina de Relaciones Públicas del Ejército.

La portavoz añadió que las tropas localizaron y destruyeron varios campamentos yihadistas durante la operación.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.