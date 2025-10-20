Música, conferencias y visitas guiadas para dar vida a una de las casas de García Lorca

La Casa Cultural Federico en Granada estrena su primera Semana Cultural con las entradas agotadas para sus cuatro primeras citas y un programa que combina a expertos en distintos campos en la figura del poeta y dramaturgo, asesinado por militantes franquistas en 1936 al inicio de la guerra civil española.

La programación supone el primer paso de esta nueva institución que busca convertirse en un referente en el mapa cultural lorquiano y granadino.

El epicentro de la programación es el ciclo de conferencias y encuentros 'Las Tardes del Rinconcillo', en la que fue casa del autor de 'Yerma', en el número 50 de la Acera del Darro.

Las conferencias abordarán a partir de este lunes y hasta el viernes la influencia de Lorca en otros autores, su legado poético, el simbolismo y la mística del dramaturgo, su relación con la actriz Margarita Xirgu o su amistad con Emilia Llanos, una figura del ambiente artístico de Granada en esa época.

Además de las ponencias, la experiencia se completará con visitas guiadas gratuitas a la casa.

La clausura de esta primera semana cultural se celebrará el viernes con una lectura interpretada por el actor Juan Fernández de 'Juego y teoría del duende', centrada en el cante jondo, acompañado por la cantaora granadina Marina Heredia y el guitarrista José Quevedo 'Bolita'.

El cantaor Miguel Poveda decidió recuperar el bajo del edificio de la Acera del Darro 50, un inmueble que fue casa de Federico García Lorca durante siete años de su adolescencia, para convertirlo en "mirilla" cultural al universo lorquiano.

El espacio conserva un patio con una fuente de mármol que aparece en algunos relatos de García Lorca y un piano de la época.

Poveda ha recordado que recuperar esta casa fue su apuesta por completar la historia del autor, un proyecto como "amante de su vida y obra" porque faltaba esa parte del escritor que estaba "más desdibujada".

Ha añadido que el hermano de García Lorca decía que la casa de Acera del Darro había sido la más importante del dramaturgo porque fue la de su adolescencia y marcó su forma de ser al ofrecerle nuevos estímulos culturales y experiencias.

Isabel, otra hermana que además nació en este inmueble, dijo que los siete años más felices del poeta los pasó en esta casa, según ha apuntado Poveda.