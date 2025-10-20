Netflix aprueba serie dramática sobre la familia Kennedy, con Michael Fassbender al frente

El proyecto, en el que también participa la casa productora Chernin Entertainment, lleva por nombre 'Kennedy', y está basado en el libro de Fredrik Logevall 'JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956' (2020).

La primera temporada contará con ocho episodios y se prevé que trate sobre el ascenso a la fama política de la influyente familia Kennedy.

"'Kennedy' revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy", reza la sinópsis oficial difundida por Variety.

"A partir de la década de 1930, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado", continúa el texto, que hace referencia al nombre con el que era conocido cariñosamente John F. Kennedy, presidente demócrata entre 1961 y 1963, cuando fue asesinado en Dallas.

El anuncio llega dos años después de que medios de comunicación anunciaran que el proyecto estaba en desarrollo por la plataforma. En aquel entonces, fuentes indicaron a Variety que Netflix consideraba la serie como una versión estadounidense de 'The Crown', la serie sobre la corona británica.