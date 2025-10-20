Nicaragua da otras seis licencias a mineras chinas y suman más de 600.000 hectáreas

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Zhong Fu Development S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Waspán, con una superficie de 20.150 hectáreas, ubicado en el municipio de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, según el acuerdo ministerial.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera en el lote denominado El Muelle, con una superficie de 9.300 hectáreas, ubicado en los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; y otra por 201,3 hectáreas en el municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Con esas 29.615,3 hectáreas., la cartera de Energía y Minas ha otorgado a la empresa Zhong Fu Development S.A. un total de 210.869,98 hectáreas, que la convierte en la firma china con más licencias en Nicaragua.

Otras dos concesiones mineras fueron cedidas a la empresa New Era Mining Development Company S.A. en los lotes denominados La Petrona y Polígono IB , con una superficie de 13.391 hectáreas y 7.300 hectáreas, ubicados en los departamentos de Chontales (centro) y Chinandega (noroeste), respectivamente, de acuerdo con la información.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La sexta concesión minera fue cedida a la empresa Global Geroup en el lote denominado Matusalen, con una superficie de 7.200 hectáreas, ubicado en el municipio de Waspam en la Región Autónoma de la Costa caribe Norte, según el acuerdo ministerial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado más de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 600.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de "ecocidio" y han exigido al Estado de Nicaragua "la anulación inmediata" de todas esas licencias.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.