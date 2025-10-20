Partido opositor japonés anuncia un acuerdo con Takaichi para nombrarla primera ministra

"Finalmente hemos llegado a un acuerdo con Takaichi y nos reuniremos hoy a las 18.00 (09.00 GMT) para firmar oficialmente el documento", dijo a los medios uno de los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura, tras reunirse con la dirigente del PLD.

Yoshimura advirtió que todavía queda "cierta distancia" en algunas de las condiciones de Ishin para apoyar la elección de Takaichi, y confirmó que de momento su formación no ocupará ministerios en el nuevo Ejecutivo.

Pero también dejó claro que no apoyará al resto de la oposición para presentar un candidato alternativo, lo que asegura la victoria del PLD en la votación de este martes.

El acuerdo entre Ishin y el partido gobernante pone fin a más de una semana de profunda incertidumbre política en Japón, tras la salida del partido budista Komeito de la coalición que mantenía con el PLD desde hacía más de 26 años.

Takaichi, que dirige el partido desde su victoria en las primarias del 4 de octubre, va camino de convertirse en la primera mujer líder de un Gobierno japonés, después de la renuncia al frente del PLD y del Ejecutivo del actual mandatario, Shigeru Ishiba, a principios de septiembre.

La conservadora estaría al frente, sin embargo, de uno de los Gobiernos más débiles de la historia política de Japón, con una clara minoría en ambas cámaras del Parlamento que la obligaría a cooperar con la oposición para aprobar cualquier medida legislativa.