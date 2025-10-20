Paz habla con Machado y le expresa su apoyo en su "lucha" por la democracia en Venezuela

El equipo de prensa de Paz difundió un video del diálogo entre los dos, en el que Paz le reiteró sus felicitaciones por el Premio Nobel de la Paz 2025, que le fue conferido recientemente y que calificó como un "golazo de media cancha" que ha "dignificado" a "todos los sudamericanos y a la democracia mundial".

Para el boliviano, ese premio "fortalece a todos el espíritu de lucha", sobre todo en un pueblo al que dijo querer "como propio" porque vivió en Venezuela durante un año y medio por el exilio de sus padres, quienes fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

"Nos quedan tres semanas (para la investidura en Bolivia), van a ser muy cortas, pero ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha de recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, aquí hemos logrado un gran paso", expresó el senador.

Recordó que las opciones en la segunda vuelta en Bolivia estaban entre el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) o él, pero que "la señal ya era clara de cambio para una nueva etapa para Bolivia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los bolivianos me han dado el honor y aquí estamos también para sumarnos en la lucha por Venezuela y por las democracias latinoamericanas", agregó Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También expresó su deseo de que Machado pueda asistir a la investidura el próximo 8 de noviembre para "fortalecer los lazos", a lo que la venezolana replicó que para ella "sería un honor", aunque recordó que actualmente vive en la "clandestinidad" y lleva once años sin poder salir de su país porque es buscada por "terrorismo".

"Pero de aquí al 8 de noviembre pueden pasar muchas cosas", manifestó Machado y aseguró que están "cerca" de lograr la "transición a la democracia en Venezuela", lo que supondrá que "Bolivia va a tener a su principal aliado" en el país caribeño cuando eso ocurra.

"Y yo te voy a recibir a ti especialmente en una Venezuela libre, voy a tener ese honor. Así que te felicito", agregó la opositora venezolana.

Paz ganó la segunda vuelta presidencial en la víspera con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible" y prevé concluir entre este miércoles y jueves el cómputo oficial.