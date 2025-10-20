Pedro Sánchez asiste a cumbre euromediterránea que aborda el frágil alto el fuego en Gaza

Eslovenia tiene la presidencia de turno de lo que se denomina el MED9 y por eso actúa este año como país anfitrión de una reunión en la que participarán, además, España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Malta y Chipre.

Junto a los líderes de cada país (excepto en el caso de Italia, ya que según los organizadores no asistirá Giorgia Meloni y estará representada por su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani), estará presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este año se ha invitado también a la cumbre al rey Abdalá II de Jordania, una presencia que cobra especial relevancia en medio de los acontecimientos en Gaza tras el alto el fuego entre Israel y Hamás y el plan de paz liderado por Estados Unidos presentado el pasado lunes en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.

Desde entonces, ha habido acusaciones por ambas partes sobre la violación de ese alto el fuego, con ataques que han provocado en torno a un centenar de víctimas mortales y que hacen tambalearse la paz.

De ello se prevé que hablen los jefes de Estado o de Gobierno reunidos en Eslovenia.

También hablarán sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con la intención de analizar los intereses compartidos de los países euromediterráneos y defenderlos de forma conjunta ante el resto de los Veintisiete.

Al respecto, hay un deseo generalizado en todos estos países de que haya unas políticas comunitarias potentes tanto en materia de cohesión como en agricultura.

El Gobierno español aspira a que el futuro presupuesto común financie los grandes bienes públicos globales, la lucha contra el cambio climático, la digitalización, la seguridad y la defensa, y que se emitan eurobonos.

Una posición que fuentes del Ejecutivo recalcan que no ha quedado completamente satisfecha con la propuesta de presupuesto planteada ya por la Comisión Europea.

También se prevé que en Portoroz haya un análisis de las consecuencias del cambio climático después de un verano en el que muchos de los nueve países presentes en Eslovenia han sufrido graves incendios.