Pekín releva a su embajador ante la OMC y enviado en diálogo con EE.UU.

El anuncio forma parte de una serie de relevos diplomáticos aprobados por el jefe de Estado y no ofrece motivos para los cambios.

Xinhua tampoco menciona si Li conservará sus otras responsabilidades en el Ministerio de Comercio, donde ejerce como viceministro y representante para las negociaciones internacionales.

Li ha sido una de las principales figuras de las recientes conversaciones entre Pekín y Washington en el marco de la guerra comercial.

Encabezó las delegaciones chinas en las rondas celebradas este año en Ginebra, Londres, Estocolmo y Madrid, y participó en el principio de acuerdo sobre la red social TikTok alcanzado el mes pasado.

Su salida del cargo en la OMC se conoce en una semana clave para la relación bilateral: el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino He Lifeng tienen previsto reunirse en los próximos días en Malasia para retomar el diálogo tras semanas de tensión por los aranceles y las restricciones tecnológicas.

A finales de agosto, Li protagonizó además un episodio de fricción con Washington después de que Bessent calificara de “improvisada” su visita a la capital estadounidense.

Pekín defendió entonces que el viaje se enmarcó en la aplicación de los consensos alcanzados entre Xi Jinping y su par estadounidense, Donald Trump, y respondió acusando a Estados Unidos de “distorsionar los hechos”.

El Gobierno chino no ha aclarado si el relevo en la OMC afectará al papel de Li en las negociaciones con EE. UU., aunque su destitución llega en un momento de especial sensibilidad para la política comercial del país.