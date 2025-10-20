Peña felicita a Paz por triunfo en Bolivia y ve ocasión de fortalecer "lazos de hermandad"

Asunción, 20 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, informó este lunes que felicitó, en una conversación telefónica, al mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, cuyo triunfo este domingo en la segunda vuelta electoral en el país andino, consideró una oportunidad "para fortalecer los lazos de hermandad" entre sus naciones.