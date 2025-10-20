Petro se reúne con el encargado de negocios de EE.UU. en medio de la crisis diplomática

La Presidencia colombiana informó del encuentro en X, donde publicó una fotografía en la que Petro y McNamara aparecen conversando, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de la reunión.
Horas antes, en una entrevista a Univision, Petro insistió en sus críticas al presidente estadounidense y afirmó que "(Donald) Trump no es rey en Colombia" ni puede "imponer su voluntad sobre un gobierno democrático".
El embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, fue llamado hoy a consultas, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusara a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y advirtiera que planeaba imponer represalias comerciales.
Aunque el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, moderó el tono este lunes al afirmar que no existen planes inmediatos de elevar los aranceles a Colombia, la advertencia preocupó a Bogotá y al sector privado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y desde 2012 ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC), aunque Petro hoy lo consideró suspendido desde abril, cuando Washington incluyó a Colombia en su guerra comercial y le impuso aranceles del 10 %.