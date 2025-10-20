Petro se reúne con el encargado de negocios de EE.UU. en medio de la crisis diplomática

Bogotá, 20 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este lunes en la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la escalada de tensión diplomática entre ambos países.