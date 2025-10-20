Presidente de Paraguay llama a reforzar los lazos de integración en Latinoamérica

En una intervención ante el pleno de diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá, en el marco de una visita oficial, Peña alertó que hoy se viven "tiempos complejos, tensiones geopolíticas, crisis de seguridad, incertidumbres en la economía mundial, cambios climáticos sin precedentes" y el avance de "nuevas tecnologías que transforman" las sociedades.

Ante esta situación, Peña expresó que "América Latina debe fortalecer sus lazos y reafirmar su papel como espacio de paz, cooperación y de desarrollo".

"No me canso de decirlo: los problemas de la integración se resuelven con más integración. Nuestra región ha mantenido su vocación por la paz. Sin embargo, la seguridad hemisférica atraviesa momentos difíciles", señaló.

En ese sentido, el mandatario planteó que "el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y las amenazas híbridas exigen respuestas articuladas, inteligentes y multilaterales".

Como ejemplo de esa integración, Peña mencionó que su país está "firmemente comprometido con la cooperación regional en materia de seguridad, y reconoce en Panamá un aliado estratégico" con quien comparten "valores democráticos" y el "compromiso ineludible" de proteger a los pueblos.

A este respecto, Peña agradeció a Panamá la "valiosa cooperación" brindada en el entrenamiento policial que resultó "fundamental" para la formación del grupo Lince en Paraguay, que explicó es la "unidad de operaciones tácticas motorizadas de la Policía Nacional, creada tomando la experiencia panameña y que ha ganado la confianza ciudadana con muy buenos resultados".

El presidente paraguayo realiza un visita oficial de un día a Panamá, en la que como primer punto de su apretada agenda se entrevistó con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

Peña y Mulino afirmaron este lunes que impulsan de manera inédita la integración comercial bilateral y regional, en un pronunciamiento conjunto en el que resaltaron como bondades de sus países la estabilidad política y económica.