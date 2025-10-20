Presidente dominicano felicita a Rodrigo Paz por su triunfo en las elecciones de Bolivia

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, y le deseó una gestión "exitosa".