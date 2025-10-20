Propalestinos piden que la CE inste a los Estados a apoyar la ruptura comercial con Israel

La misiva, entregada este lunes en la representación del Parlamento Europeo en Madrid, reclama a la presidenta que inste a los Estados miembros de la UE a votar a favor de esa propuesta.

Los firmantes apelan "a la responsabilidad política y moral" de la CE y advierten que mantener "privilegios" comerciales con un Estado que "comete violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario" constituye una forma de complicidad institucional que la Unión Europea no puede permitirse.

Estas asociaciones consideran que la ruptura parcial del acuerdo debe ser un primer paso para llegar después a la ruptura total, tal como se hizo con la Sudáfrica del apartheid: "Sin dobles raseros, para prevenir la comisión de genocidio".

La propuesta de Von der Leyen, que planteó el pasado 10 de septiembre, debe ser respaldada al menos por una mayoría cualificada de países de la UE (el 55 % de los Estados miembros, lo que significa 15 países y que representen al menos al 65 % de la población de la Unión) y tiene que votarse en el Consejo Europeo, que preside el portugués Antonio Costa.

De prosperar la iniciativa, se suspenderán las ventajas arancelarias que actualmente afectan al 37 % del comercio entre la UE e Israel.

Sin embargo, no parece probable que ocurra, ya que sigue habiendo división entre los Estados miembros que no consideran que en este momento se deba hablar de sanciones a Israel y los que defienden que la propuesta debe salir adelante.