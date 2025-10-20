Rescatan a una turista española atrapada en una pirámide en Egipto al fracturarse un pie

La emergencia tuvo lugar el domingo cuando una llamada al número 123 alertó sobre una persona herida cerca de la pirámide, informó en un comunicado la Organización de Ambulancias de Egipto, que afirmó que el vehículo sanitario "llegó rápidamente al lugar".

Según la nota, los paramédicos Ahmed Ali Hamouda y Ali Hassan Abdel Majeed escucharon "gritos de auxilio provenientes de la entrada", situada a pocos metros del suelo, y al llegar al acceso del monumento descubrieron que la turista estaba herida en el interior de la pirámide.

La mujer se encontraba a unos 80 metros de profundidad, en una rampa de madera con un ángulo de 26 grados, y para llegar a ella debían descender por un estrecho pasaje, de apenas un metro de ancho y alto, donde "la falta de oxígeno" era otro elemento que complicó el rescate.

"Tras descender hasta la turista, acompañada por su esposo, los paramédicos inmovilizaron su pie fracturado utilizando una tabla rígida y un cinturón araña", agregó la organización sanitaria, que reconoció la colaboración de los guardias de la pirámide para iniciar el ascenso para extraerla.

