Rheinmetall consigue un pedido de 222 blindados 'Schakal' para Alemania y Holanda

Rheinmetall informó este lunes de que se trata de un pedido por un valor total de 3.400 millones de euros a Artec, la empresa de riesgo compartido de Rheinmetall y el fabricante de tanques franco-alemán KNDS.

El contrato incluye la entrega de piezas de repuesto, materiales de formación y herramientas especiales. Asimismo contempla la opción de realizar un pedido de otros 248 vehículos blindados.

El 'Schakal' combina el chasis del blindado sobre ruedas 'Boxer' con la torreta del vehículo de combate de infantería 'Puma', equipada con un cañón automático de 30 milímetros.

Rheinmetall acumula este año una subida en bolsa del 180 % debido al aumento del gasto de defensa de los países europeos,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Artec suministrará 150 unidades del 'Schakal' a la Bundeswehr alemana y las 72 restantes a Países Bajos.