Rusia propone rebajar a los 14 años la responsabilidad penal por delitos de sabotaje

Moscú, 20 oct (EFE).- Diputados rusos presentaron este lunes ante la Duma o cámara de diputados un proyecto de ley que rebaja la edad penal por actos de sabotaje a los 14 años, algo que se aplica para delitos de terrorismo.