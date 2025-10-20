Rusia propone rebajar a los 14 años la responsabilidad penal por delitos de sabotaje

"Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán a ninguna consecuencia debido a su edad", señaló el presidente del Comité de Seguridad de la Duma, Vasili Piskariov, en su canal de Telegram.
Piskariov indica de este modo que la medida "tiene un valor preventivo".
Tal y como contempla el documento, el proyecto incluye castigos como la cadena perpetua por "incitar a menores a participar en sabotajes" e "involucrar a menores en actividades terroristas".
La inteligencia ucraniana recluta a ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje contra infraestructura estratégica rusa y así entorpecer el avance de la maquinaria de guerra de Moscú.
De este modo, a menudo tratan de establecer contacto con personas más vulnerables y predispuestas a trabajar para Ucrania a cambio de una remuneración, tales como menores de edad o personas endeudadas.
Recientemente, la Fiscalía General ya propuso rebajar la edad de responsabilidad penal a 14 años por delitos como el daño o ultraje a monumentos militares.
Según las autoridades judiciales, en 2022 se registraron cerca de 370 casos de ultrajes a ese tipo de monumentos.