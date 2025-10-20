Sánchez evita señalar responsables de violar el alto el fuego y pide respetar el acuerdo

"Más allá de quién haya sido la responsabilidad, lo importante es volver al 13 de octubre, al día en que se firmó ese alto el fuego", dijo en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz junto a los otro ocho líderes participantes en ella.

La situación en Gaza fue uno de los asuntos abordados en esa cumbre, a la que fue invitado el rey Abdalá II de Jordania, y al ser preguntado por la fragilidad del alto el fuego, Sánchez insistió en que lo importante es volver al día en que se firmó el acuerdo y poner en marcha todos los puntos del mismo.

Ese acuerdo subrayó que es el que debe llevar a una paz justa y duradera en Oriente Medio.

"Queremos que se respete el acuerdo, que se permita el acceso de ayuda humanitaria a Gaza y que a día de hoy no está garantizado como al menos se presuponía", reclamó el presidente del Gobierno español.

De la misma forma, insistió en que se debe seguir caminando hacia lo que él considera la única solución posible para resolver el conflicto, la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, que coexistan de forma pacífica.