Sánchez incide en la necesidad de acabar con el cambio horario, pero no se decanta por uno

En una rueda de prensa posterior a la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz, Sánchez se ha referidorefirió a la propuesta que España hizo hoy dentro del Consejo de Medio Ambiente y Energía de la UE para acabar con el horario estacional y subrayó que el "84 % de la ciudadanía europea" está a favor de este cambio.

Además, recordó que hay una resolución del Parlamento Europeo de 2019 en ese sentido y diversos estudios científicos que apuntan a que el actual sistema horario no supone un ahorro energético.

Preguntado sobre el horario que él considera mejor para España, rechazó decantarse por uno de los dos y se limitó a decir que "lo importante es acabar definitivamente" con este cambio estacional.