Sánchez ve claro que se pueden computar gastos contra la crisis climática como de defensa

En medio del debate sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa en la Unión Europea y en la OTAN, el jefe del Ejecutivo ya defendió que determinados gastos para hacer frente al cambio climático puedan computarse para determinar el porcentaje del PIB que España dedica a seguridad y defensa.

Ante las reticencias que al respecto existen en la Comisión Europea y en la OTAN, Sánchez volvió a defender ese cómputo en la rueda de prensa que ofreció junto a otros ocho líderes participantes en la cumbre euromediterránea celebrada en la localidad eslovena de Portoroz.

El jefe del Ejecutivo explicó que el Gobierno ha sido bien claro al respecto y que del aumento de más de 10.000 millones de euros para llegar este año al compromiso con la OTAN de gastar un 2 % del PIB en defensa, un 13 % se destina a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática.

Tras recalcar que hay que dar respuesta, por ejemplo, a las inundaciones que afectan a España, insistió: "El Gobierno de España lo tiene claro".

"Efectivamente, se pueden contabilizar algunas de estas políticas como vinculadas con la seguridad y la defensa. Y eso -apostilló- es lo que está haciendo el Gobierno de España en consonancia con la Unión Europea y también con la OTAN".