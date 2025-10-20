Sheinbaum lamenta la "división" de la izquierda en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este lunes la división interna entre las fuerzas progresistas en Bolivia, tras la victoria de Rodrigo Paz, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano, y afirmó que la unidad es esencial para los movimientos de transformación en América Latina.