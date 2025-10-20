Trabajadores retoman sus actividades y terminal del Puerto de Montevideo vuelve a operar

Un comunicado emitido por TCP (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) detalla que la terminal reanudó su trabajo y volvió a recibir camiones en horario habitual desde las primeras horas del día.

El domingo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirmó a EFE que había sido notificado por los trabajadores de que, a partir de las 23:00 horas locales (2:00 GMT del lunes), estaban "a la orden para trabajar con normalidad".

Asimismo, añadieron que este lunes se llevaría a cabo una nueva reunión entre las partes en la Dirección Nacional de Trabajo para continuar buscando un acuerdo.

El sábado, TCP había informado que ese día, el domingo y el lunes no iba a haber atención a camiones.

El pasado 9 de octubre, la terminal portuaria había retomado su normal funcionamiento, después de no poder recibir camiones durante siete días debido a un paro del sindicato de trabajadores.

Un día antes, representantes del sindicato del TCP mantuvieron un encuentro en la sede del Poder Ejecutivo con el secretario de Presidencia y con los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Transporte y Obras Públicas.

Más tarde realizaron una asamblea en la que resolvieron volver a trabajar, mientras comenzó a correr un plazo de diez días de negociación para alcanzar un acuerdo sobre las reivindicaciones que llevaron a los trabajadores a paralizar sus actividades.

"Nos pidieron, debido a las presiones que hay de varios actores de la economía del país, poder hacer un parate (pausa) en estas medidas que estaba haciendo el sindicato de TCP y nosotros, a través de esta asamblea, que fue bastante dura para todos nosotros (...) aceptamos", dijo ese día a la prensa el presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo.

Según detalló la empresa, el sindicato se niega a utilizar un nuevo sistema operativo que se encuentra implementado y en funcionamiento. Asegura que este solo aceptará el uso del sistema si la empresa reduce la jornada laboral de los trabajadores de ocho a seis horas diarias, manteniendo el pago correspondiente a ocho horas.