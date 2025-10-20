Una persona muerta y ocho heridas en una explosión en una casa unifamiliar de Berlín

Berlín, 20 oct (EFE).- Una persona perdió la vida este lunes y otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas niños, tras producirse una explosión en el salón de una casa unifamiliar en un barrio del sur de Berlín, informaron los Bomberos de la capital de Alemania.