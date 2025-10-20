Vicepresidenta CE: política de la Casa Blanca hace "dudar" de EE.UU como socio estratégico

En una intervención en el foro internacional World in Progress, en la ciudad española de Barcelona, Ribera subrayó que esas políticas no son compartidas "necesariamente por el conjunto de Estados Unidos".

Es un país que en las últimas décadas ha acompañado a Europa para construir un "orden liberal internacional, gobernanza global, avances tecnológicos y comercio mundial", agregó, sobre la premisa de que "la prosperidad limitaba las ganas de hacer uso de la fuerza".

La vicepresidenta europea recalcó que "una buena parte de la sociedad americana sigue sintiéndose profundamente convencida del valor de la democracia", y ve a la UE como el "bastión" para continuarla "manteniendo".

El cambio profundo al que se enfrenta Europa, sin embargo, amenaza con provocar una "parálisis" en el continente, alertó Ribera, que instó a no dejarse llevar por "esas fuerzas destructivas que van surgiendo dentro del propio movimiento europeo".

"Nuestra obligación es ser ese faro de luz, esperanza, convicción y coherencia", según Ribera, que hizo hincapié en la necesidad de contrarrestar a quienes favorecen "una ley de la selva, sin reglas", dentro de la UE.

La vicepresidenta ejecutiva ve "enormemente preocupante" los intentos por imponer una "agenda de desregulación" que reduzca drásticamente estándares medioambientales y sociales que permiten un "modelo de alta calidad de vida que define el proyecto europeo".

"Yo no creo que la sociedad europea esté preparada para ser productiva a costa de condiciones laborales de semiesclavitud en una carrera a la baja", ni para "asumir una reducción de estándares ambientales" que "amenazan la salud de los ciudadanos", consideró.

"Al contrario, se levantaría en armas cada uno de los Estados miembros", incidió.

Sobre la agenda medioambiental europea, sostuvo que "sin integración verde no hay competitividad".

"No hay ninguna industria que pueda ser competitiva consumiendo más recursos de lo que es estrictamente necesario", cuando, además, los mercados de tecnologías y bienes de equipo "verdes" son ya "los más potentes", argumentó.

Ribera considera que será un lastre para Estados Unidos si el país no logra "superar esa ofensiva contra la construcción de una industria verde".

La seguridad climática, explicó, forma parte de una visión en "sentido amplio" que incluye la suficiencia económica, la solidez de las cadenas de valor y la ciberseguridad, entre otros ámbitos.