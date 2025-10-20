Von der Leyen destaca que un Mediterráneo "próspero y estable" es fundamental para la UE

"Un Mediterráneo próspero y estable es esencial para la seguridad y la competitividad europeas. De eso trata nuestro Pacto por el Mediterráneo. Simplificar los negocios, desbloquear la inversión y acercar a las personas", señaló Von der Leyen en un mensaje en su cuenta de X.

La reunión del MED9, que integran España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia, se celebra bajo la presidencia eslovena y cuenta este año con la asistencia del rey Abdalá II de Jordania, invitado en el contexto del reciente alto el fuego en Gaza.

Italia está representada por su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en ausencia de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Los líderes euromediterráneos abordarán durante la reunión la situación del alto el fuego en Gaza, el próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 con la intención de analizar los intereses compartidos de los países euromediterráneos

También está previsto que traten las consecuencias del cambio climático, tras un verano marcado por incendios y olas de calor en varios países del sur de Europa.

La reunión tiene lugar después del Pacto por el Mediterráneo, presentado por la Comisión Europea el pasado 16 de octubre, que busca una integración económica y social más profunda entre las dos riberas del Mediterráneo.

El plan incluye más de un centenar de iniciativas concretas, desde la creación de una Universidad Mediterránea y redes de innovación hasta programas de gestión conjunta de la migración y cooperación en seguridad y protección civil.

"El Mediterráneo ha sido durante milenios un puente entre continentes, personas, bienes e ideas. (...) Europa y el Mediterráneo no pueden existir el uno sin el otro", afirmó Von der Leyen la pasada semana, recordando que el comercio entre la Unión Europea y sus vecinos del sur ha crecido más de un 60 % en los últimos cinco años.