Witkoff y Kushner aterrizan en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizaron este lunes en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.