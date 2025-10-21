Agente federal es herido por fuego amigo en medio de operativo migratorio en Los Ángeles

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, explicó que agentes de ICE se vio obligado a disparar cuando un indocumentado trató de embestir un vehículo de las autoridades migratorias.

"Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos", aclaró la portavoz.

El agente federal fue baleado en la mano por una bala que rebotó, mientras el indocumentado fue herido en el codo. Ambos se encuentran hospitalizados pero la vida de ninguno corre peligro.

McLaughlin subrayó que resistirse al arresto pone en peligro a los mismos indocumentados, los agentes y el público.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación con el tiroteo.

Varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están colaborando con la investigación.

Un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrada debido a la investigación.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha denunciado en repetidas ocasiones que han aumentado las amenazas contra los agentes federales que desarrollan la agresiva ofensiva migratoria de la Casa Blanca.

El mes pasado un hombre apostado en una terraza disparó contra el edificio de ICE en Dallas (Texas), lo que cobró la vida de dos inmigrantes que estaban se encontraban bajo custodia federal.