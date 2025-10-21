Agente federal resulta herido de bala durante operativo migratorio en Los Ángeles

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad, según una fuente anónima citada por NBC.

La vida del oficial no corre peligro, según dijo la televisora.

Una persona más resultó herida en el tiroteo, no está claro si fue la persona que disparó contra el oficial.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación con el tiroteo.

Varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están colaborando con la investigación.

Un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrada debido a la investigación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha denunciado en repetidas ocasiones que han aumentado las amenazas contra los agentes federales que desarrollan la agresiva ofensiva migratoria de la Casa Blanca.

El mes pasado, un hombre apostado en una terraza disparó contra el edificio de ICE en Dallas (Texas), lo que provocó la muerte de dos inmigrantes que se encontraban bajo custodia federal.