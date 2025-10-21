Al menos 14 muertos y 29 heridos en un accidente de tren en el este de Etiopía

Nairobi, 21 oct (EFE).- Al menos 14 personas murieron y 29 resultaron heridas en un accidente de tren sucedido en la madrugada de este martes en el este de Etiopía, en la región Somalí, confirmaron las autoridades.