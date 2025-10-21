Al menos 15 muertos en un accidente de tráfico en una autopista entre Yemen y Arabia Saudí

El choque se produjo en la zona más segura de la provincia petrolera yemení de Marib (centro), y el impacto provocó una explosión en la furgoneta, y un incendio que redujo el vehículo y el camión a cenizas.

Trece personas a bordo de la furgoneta, incluyendo al conductor, el chófer del camión y el motociclista, fallecieron, según las fuentes, que añadieron que dos personas que viajaban en el camión sobrevivieron al accidente, junto con una niña de cinco años que salió despedida de la furgoneta por el impacto y fue trasladada a un hospital en estado crítico.

Vídeos publicados en redes sociales mostraron enormes llamas elevándose de los restos de los vehículos, mientras decenas de personas permanecían de pie, incapaces de acercarse al lugar.

Testigos afirmaron a EFE que la falta de camiones de bomberos y la intensidad del incendio imposibilitaron las labores de rescate inmediatas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los restos carbonizados de las víctimas fueron trasladados durante la noche al Hospital Público de Marib para su identificación, según informó la Policía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto en curso en el Yemen, iniciado a finales de 2014, ha dañado la infraestructura y ha exigido al gobierno recursos insuficientes, lo que ha provocado malas condiciones en las carreteras, una deficiente respuesta de emergencia y aplicación de las normas de tráfico.

El 30 de octubre de 2024, un incidente similar se cobró la vida de 11 trabajadores en la misma carretera.