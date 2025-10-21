Aliado ultranacionalista de Erdogan pide anexionar el norte de Chipre a Turquía

“Que la República Turca del Norte de Chipre se convierta en la 82ª provincia de Turquía se ha vuelto ahora en una cuestión de vida o muerte”, declaró Bahçeli en un discurso ante el grupo parlamentario de su ultranacionalista partido MHP.

El veterano político, que no ocupa ningún cargo en el Ejecutivo de Erdogan, reiteró su rechazo al resultado de las elecciones parlamentarias del domingo en la RTNC, en las que el candidato de la oposición socialdemócrata, Tufan Erhürman, se impuso claramente, con casi el 63 por ciento de los votos, frente a su rival, el presidente saliente, Ersin Tatar, que obtuvo algo menos del 36 %.

Para Bahçeli, ese resultado es "inaceptable", sobre todo debido a la postura de Erhürman favorable a la reunificación de Chipre en un Estado federado.

La isla mediterránea está dividida desde 1974, cuando las tropas turcas invadieron el tercio norte, en respuesta a un golpe de Estado de nacionalistas grecochipriotas, y fomentaron la creación de la RTNC, que proclamó unilateralmente su independencia en 1983, sin reconocimiento internacional.

"Chipre es la patria de los turcos. El Parlamento chipriota debe reunirse urgentemente, declarar que el resultado de las elecciones y el retorno a la federación son inaceptables y decidir unirse a la República de Turquía", declaró el político ultra, cuyos discursos son considerados cercanos al gobernante AKP de Erdogan.

Sin embargo, esta vez el jefe del Gobierno manifestó una postura divergente al aceptar el resultado de los comicios norchipriotas, calificándolos como una expresión de democracia, y felicitar a Erhürman.

Bahçeli negó hoy que esta diferencia refleje tensiones en la coalición en el poder y aseguró que la alianza del AKP y el minoritario MHP sigue siendo fuerte.

Si bien el Gobierno de la RTNC continúa en manos del Partido Unidad Nacional (UBP), del que Tatar fue su jefe, Erhürman será, como futuro presidente, quien decida y represente la posición turcochipriota en una eventual negociación de reunificación con la República de Chipre, de cultura griega, miembro de la Unión Europea desde 2004 y que tiene el euro como moneda.

La ONU, que auspicia las negociaciones de reunificación, estancadas desde 2017, anunció el pasado septiembre su intención de emprender, tras las elecciones, un nuevo intento para reanudar el diálogo entre greco y turcochipriotas.