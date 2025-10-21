Altos precios de los alimentos aceleraron la inflación en Canadá al 2,4 % en septiembre

Toronto (Canadá), 21 oct (EFE).- La inflación en Canadá se aceleró al 2,4 % interanual en septiembre, frente al 1,9 % de agosto, impulsada por un menor descenso de los precios de la gasolina y el encarecimiento de los alimentos, informó este martes Estadísticas Canadá (EC).