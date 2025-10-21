Ayuso pide el fin de los aranceles al aceite y el vino al cierre de su viaje a Texas

En un evento con estudiantes y líderes de empresas españolas en EE.UU., incluyendo Banco Santander y Eulen, Ayuso pidió a Trump quitar los aranceles a los productos gastronómicos de la Unión Europea y en particular al aceite y el vino, que tienen un impacto directo en los exportadores españoles.

En un discurso, Ayuso aseguró que las empresas que distribuyen aceite y vino "salvan vidas".

"(Quiero) aprovechar para pedirle a Trump que elimine los aranceles para este tipo de productos, específicamente los gastronómicos, como puede ser el vino", señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un evento realizado en un hotel en el centro de Austin.

Durante su visita a la capital de Texas, un estado con la segunda economía regional más grande de EE.UU., Ayuso, que se negó a dar declaraciones a la prensa, visitó varias empresas tecnológicas, incluyendo Cisco Systems, Cloudera y Amazon, y asistió al Gran Premio de Fórmula 1, que se celebró el fin de semana.

También se reunió con el alcalde de Austin, el demócrata Kirk Watson, para hablar sobre el "impacto de la Fórmula 1" en la ciudad, con vistas a la llegada de esta competición automovilística a Madrid en 2026.

Este viaje generó críticas por parte de algunos sectores políticos en España, incluyendo de funcionarios del Gobierno como la ministra de Sanidad, Mónica García, que la han acusado de estarse "escondiendo" y huyendo de sus responsabilidades.