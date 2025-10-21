Bessent: la ayuda para Argentina es un plan de estabilización y "no un rescate financiero"

Washington, 21 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este martes que el plan de ayuda para Argentina, que incluye un programa de intercambio de divisas valorado inicialmente en unos 20.000 de dólares, no es un rescate financiero sino un paquete de "estabilización económica".