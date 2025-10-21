Bolsa de São Paulo cae el 0,29 %, con las materias primas y los principales bancos en rojo

En este contexto, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 144.085 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,36 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,390 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el ámbito local, el Gobierno presentará dos proyectos alternativos al Congreso con el fin de rellenar los vacíos presupuestarios del año entrante, luego de que una medida provisoria -presentada anteriormente por el oficialismo- fuera desestimada por la Cámara de Diputados, que votó por no debatirla y perdió su vigencia.

La nueva propuesta dividirá el proyecto original en dos iniciativas, una que se centraría en el control de gastos y otra que abordaría la tributación de sectores específicos, como las apuestas online y las 'fintechs', según especificó el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en entrevista a Globonews.

En medio de este contexto, los valores de Petrobras cayeron el 0,81 %, en contravía a los precios internacionales del petróleo.

Las acciones de la minera Vale acabaron con una baja del 0,16 %, en la antesala a la divulgación de sus resultados de producción correspondientes al tercer trimestre del año.

Los principales bancos del país figuraron entre los grandes perdedores de la jornada. Entre estos, Banco do Brasil (-1,49 %) y Bradesco (-1,33 %) se llevaron las pérdidas más abultadas.

Itaú Unibanco cerró un 0,94 % en rojo, y Santander se dejó un 0,48 %.

Las acciones de la compañía de licenciamiento ambiental Ambipar encabezaron el ranking de las más negociadas del día y cayeron el 29,31 %, luego de que la empresa protocolizara en la víspera un pedido de recuperación en la justicia de Brasil y de Estados Unidos.

Sin embargo, en el podio de pérdidas, Ambipar quedó en segundo lugar, detrás de la Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf), que se anotó una caída del 42,80 %.

Del otro lado, los papeles ordinarios y preferentes de la empresa Azevedo & Travassos SA se quedaron con las mayores ganancias de la sesión, al subir el 11,76 %.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó este martes 15.782 millones de reales (2.931 millones de dólares ó 2.527 millones de euros), en 2,8 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.