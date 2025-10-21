Bruselas quiere que el 24 % de los agricultores sean jóvenes o nuevos en el sector en 2040

La cifra supone un incremento sustancial frente a la cifra registrada en 2020, cuando solo el 12 % de los agricultores en el club comunitario tenían menos de 40 años y la edad media de quienes trabajaban la tierra era 57.

En el caso de España, el envejecimiento es mayor, ya que los agricultores menores de 40 años suponen solo el 7,7 % y la edad media es de 58,8.

Para alcanzar el 24 % planteado, la Comisión recomendará a los Estados, especialmente a los que tienen agricultores más envejecidos, que inviertan al menos el 6 % de su gasto agrícola en medidas que promuevan el relevo generacional, con la opción de movilizar recursos adicionales, según indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, tendrá que ser al menos el 6 % de los fondos para la agricultura previstos por los Estados miembros en los "planes nacionales y regionales", en los que cada país de la UE especificará cómo gastará la cantidad de dinero que le corresponde en el próximo marco financiero 2028-2034.

Llegar a ese 6 % supondrá prácticamente duplicar la actual cifra, que se encuentra alrededor del 3,5 %.

La iniciativa de Bruselas también propone que los Estados desarrollen estrategias nacionales para el relevo generacional en la agricultura para 2028, en las que abordarán las barreras existentes para el rejuvenecimiento del sector y definirán las medidas de apoyo específicas, a partir de las recomendaciones de la Comisión.

"Se espera que los Estados miembros informen de manera regular sobre sus avances", explicó la CE.

La estrategia contiene cinco pilares (acceso a la tierra, financiación, capacidades, niveles de vida justos en las áreas rurales y apoyo a la sucesión) y recalca que los desafíos que afrontan los jóvenes agricultores se deben abordar con acciones en el ámbito de la UE, nacional y regional, y que vayan más allá de la política agrícola propiamente dicha.

El documento que Bruselas presentó hoy también exige a los Estados introducir en la Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 un "paquete de inicio" que facilite a los jóvenes agricultores establecerse en el sector mediante una serie de medidas, incluido un pago único de hasta 300.000 euros, acceso a instrumentos financieros, a formación y asesoramiento con financiación de la PAC.

También se aboga por una mejor focalización de los fondos a favor de los jóvenes agricultores y por trabajar con el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar sistemas de garantías y subsidios a las tasas de interés para facilitar el acceso a la financiación.

Asimismo, se desarrollará un observatorio europeo de la tierra para aumentar la transparencia.

"Esto ayudará a los agricultores a acceder a la tierra disponible, apoyar la sucesión de explotaciones agrícolas, informar las políticas y evitar la especulación con las tierras, facilitando a los nuevos agricultores empezar su actividad", expuso Bruselas.

En rueda de prensa, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, añadió que también se quiere crear "una plataforma de mentores" que reúna a los agricultores que se van a retirar y a quienes aspiran a trabajar la tierra.

Igualmente, la CE precisó que se integrarán en el denominado 'Semestre Europeo', el ciclo de coordinación de las políticas económicas y sociales de los países, "aspectos relevantes sobre el relevo generacional en materia de sucesión, integrar las reformas de las pensiones, la jubilación y la transferencia de explotaciones agrícolas en los marcos de la política nacional para facilitar la sucesión oportuna, y la movilidad de la tierra".

Por otro lado, se invitará a los jóvenes agricultores a participar en el programa Erasmus para jóvenes empresarios, "de modo que puedan aprender buenas prácticas agrícolas en el extranjero o diversificar sus ingresos aprendiendo de otros sectores".

Del mismo modo, se busca promover las buenas condiciones de vida en las áreas rurales al tiempo que se apoya el desarrollo local y la implicación de los jóvenes y las mujeres.

También se plantea cofinanciar un servicio para sustituir a los agricultores durante su enfermedad, vacaciones o etapas en las que proporcionan cuidados, con el objetivo de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

"La estrategia está diseñada para ser implementada en niveles múltiples interconectados: mediante la actual y la futura PAC, políticas complementarias de la UE, acciones lideradas por los países de la UE en áreas como acceso a la tierra, fiscalidad, educación, pensiones e iniciativas de las partes interesadas", expuso el Ejecutivo comunitario.