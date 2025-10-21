China felicita a Rodrigo Paz por su victoria electoral y reafirma cooperación con Bolivia

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun destacó que “Bolivia es un socio estratégico de China” y recordó que este año se conmemora el cuadragésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“China está dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno boliviano para impulsar las relaciones entre ambos países y generar mayores beneficios para los pueblos de ambas naciones”, añadió el portavoz.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 54,6 % de los votos, frente al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), poniendo fin a más de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Diversos líderes y organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, felicitaron a Paz y destacaron la normalidad del proceso electoral.

El economista boliviano asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, en un contexto marcado por el cambio político tras veinte años de hegemonía del MAS y por el interés de Pekín en mantener su cooperación con La Paz en áreas como infraestructura y energía.