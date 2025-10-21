China insta a mantener abiertas las cadenas de suministro tras pacto EE.UU.-Australia

“Una utilización adecuada de los recursos minerales clave desempeña un papel positivo en la seguridad y estabilidad de las cadenas de suministro, y en el mantenimiento de una cooperación económica y comercial normal”, declaró hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun en rueda de prensa.

El acuerdo, suscrito el lunes en Washington, busca reforzar el acceso estadounidense a minerales estratégicos australianos y reducir la dependencia de las tierras raras chinas, en un contexto de crecientes tensiones comerciales y tecnológicas.

Las relaciones entre China y Australia atraviesan un momento sensible tras el reciente incidente aéreo en el mar de China Meridional, en el que Camberra denunció maniobras “inseguras” de cazas chinos, mientras Pekín acusó a su vez a Australia de una “intrusión” en un área que considera bajo su soberanía.

Guo recordó además la postura de Pekín respecto al pacto de defensa AUKUS, entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, reiterando su oposición a “la creación de bloques de confrontación” y a “las acciones que intensifican la carrera armamentista”.

